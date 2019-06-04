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تعرف على استثمارات الحكومة في قطاع السياحة بالعام المالي الجديد

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:43 ص
تعرف على استثمارات الحكومة في قطاع السياحة بالعام المالي الجديد
مجلس النواب
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بلغت الاستثمارات الكلية لقطاع السياحة "الفنادق والمطاعم" حوالى 18,6 مليار جنيه وذلك فى خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب في العام المالي 2019 – 2020.

 

ومن المقرر أن يكون نصيب استثمارات القطاع الخاص نحو 17,2 مليار جنيه بنسبة 92,5% من إجمالى الاستثمارات، كما سيكون نصيب الاستثمارات العامة نحو  1,42مليار جنيه فى حين يبلغ نصيب الشركات العامة 1,4 مليار جنيه.

 

كما قامت الخطة بتحديد المستهدفات التنموية لقطاع السياحة خاصة أنه توقعت افتتاح 3106غرفة سياحية  فى عام 19/2020 فى حين بلغ ما تم افتتاحه فى عام 18/19 نحو 1458غرفة، كما توقعت أيضا افتتاح 3840 وحدة بمشروعات الاسكان السياحى مقارنة بما تم افتتاحه فى 18/19، والذى بلغ 2227غرفة.

 

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