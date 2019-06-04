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عاجل.. صحيفة إسبانية: محمد صلاح ينتقل إلى ريال مدريد

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:21 ص
عاجل.. صحيفة إسبانية: محمد صلاح ينتقل إلى ريال مدريد
محمد صلاح
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أحمد عصام
 
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اقترب اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إلى أن مستقبل صلاح مع ليفربول أصبح مهددا، بعدما رفض اللاعب تأكيد بقائه مع الريدز بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.

 

صلاح دخل في مشادة قوية مع يورجن كلوب خلال شهر أبريل الماضي، وكان يفكر في الرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

 

يُذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017، قادما من روما الإيطالي.

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