صابر الرباعي: في الوطن العربي نستخدم فيس بوك للتهجم على الآخرين
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:24 ص
نعيم يوسف
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قال الفنان صابر الرباعي، إنه وقف إلى جوار الفنانة أصالة نصري، ودعمها أثناء أزمة احتجازها بمطار بيروت، ولم يثبت عليها التهمة كما زعم البعض.
وأضاف "الرباعي"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه كان يجب على الناس التروي قبل الهجوم عليها.
ولفت إلى أنه مهما كان الخطأ لا يجب أن نضغط على الجرح، موضحا أنه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فرصة أي شخص للإدلاء برأيه متاحة، مؤكدا أن المشكلة في وطنا العربي استعمال الـ"فيسبوك"، و"انستجرام" بطريقة خطأ ويتم التهجم على الناس من خلالهم.
وأضاف "الرباعي"، في لقاء مع برنامج "عايشة شو"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أنه كان يجب على الناس التروي قبل الهجوم عليها.
ولفت إلى أنه مهما كان الخطأ لا يجب أن نضغط على الجرح، موضحا أنه بسبب مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فرصة أي شخص للإدلاء برأيه متاحة، مؤكدا أن المشكلة في وطنا العربي استعمال الـ"فيسبوك"، و"انستجرام" بطريقة خطأ ويتم التهجم على الناس من خلالهم.
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