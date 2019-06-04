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معلول يشارك في تدريبات تونس استعدادا للأمم الإفريقية

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:12 ص
معلول يشارك في تدريبات تونس استعدادا للأمم الإفريقية
تونس
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محمد الصو
 
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شارك التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران منتخب تونس يوم الاثنين استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وكان معلول، حصل على إذن الجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، للسفر مبكرا للانضمام لمعسكر بلاده، خاصة مع عدم إقامة أي مباريات حالية للفريق بالدوري العام.

 

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

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المزيد عن: علي معلول طولة الامم الإفريقية رياضة بطولة الأمم الافريقية اخبار الرياضة
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