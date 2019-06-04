محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك: سعادتي لا توصف لوجودي بين أهلي وأبنائي (صور)

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استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء الاثنين، في النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي بحضور اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية،واللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية،والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد،المهنئين بعيد الفطر المبارك من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، نواب البرلمان، رموز مجتمع الدقهلية، رجال الأوقاف والأزهر والكنيسة، وجموع المهنئين من المواطنين.



وخلال استقباله المهنئين، بعث محافظ الدقهلية التهنئة بعيد الفطر المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة والجهاز التنفيذي، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في تأكيد الأمن والأمان في ربوع محافظات مصر،وأوضح شاروبيم أنه لأول مرة يقضي العيد بعيدا عن أسرته إلا أن سعادته لا توصف لوجوده بين أهله وأبنائه، وأن أيام رمضان المباركة مضت سريعا لجمالها.



وأكد شاروبيم، أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط، وتأتي تأكيدًا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد، مشيرًا إلى أن المواطن المصري عليه دور أصيل في الحفاظ على الإنجازات التي تتحقق، ومشاركته الفعالة في تحقيق المزيد من الانجازات من خلال العمل الجاد والتفاني والإخلاص، والتأكيد المستمر على الايجابيات مشيرًا إلى دور الإعلام الكبير في نشر الوعي وتعظيم قيم المجتمع.



حضر احتفاليه التهنئة بالعيد العقيد أحمد صلاح المستشار العسكري، ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشبخ محمد سليمان نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف،ورجال الأزهر والأوقاف، والمحاسب جلال الغازي رئيس مجلس إدارة ستاد المنصورة الرياضي، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، القيادات الكنسية بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات ومديري المديريات.