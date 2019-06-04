لمن لقب الدوري؟.. المباريات المتبقية للأهلي والزمالك حتى النهاية

يُعلن اتحاد الكرة المصري، خلال ساعات عن جدول المباريات المؤجلة لناديي الأهلي والزمالك، بعد ما تم الاستقرار داخل الجبلاية علي إقامة المؤجلات بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويتبقي للنادي الأهلي مباراتان أمام المقاولون العرب وأمام نادي الزمالك، بينما يتبقي 3 مباريات لنادي الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وتتجه النية داخل اتحاد الكرة عن إعلان موعد مباراة الزمالك والجونة يوم 6 يونيو المقبل ثم يذهب لاعبو القلعة البيضاء المختارون للانضمام لصفوف المنتخب بعد المباراة مباشرة لمعسكر الفراعنة الذي سينطلق في نفس اليوم.

ويريد اتحاد الكرة أن يتبقي لكل من الأهلي والزمالك مباراة مؤجلة ومباراة بينهما يتم إقامتهم عقب كأس الأمم مباشرة في شهر يوليو ويتم الإنتهاء منهم قبل شهر أغسطس من أجل حسم لقب الدوري وأيضاً قبل أزمة القيد.