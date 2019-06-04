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الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد التعادل أمام الحرس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:56 ص
الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد التعادل أمام الحرس
الزمالك
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هاني عصام
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب التعادل أمام حرس الحدود مساء الإثنين.

 

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين أمام حرس الحدود بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس في بطولة الدوري المصري.

 

وأكد الجهاز الفني للزمالك بعد المباراة أنه تم منح اللاعبين راحة من التدريبات ولكن لم يتم الاستقرار بعد على فترة الاجازة.

 

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