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عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:45 ص
عمرو سعد وأبطال حملة فرعون يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
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سارة إبراهيم - تصوير: عبد الحافظ حمدي
 
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احتفل أبطال فيلم "حملة فرعون"، مساء أمس الإثنين، بالعرض الخاص للفيلم، المشارك في موسم عيد الفطر المبارك، داخل أحد المولات.


حضر العرض أبطال الفيلم النجوم عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبد المغني، رامز أمير، والمنتج محمد السبكي، بينما تغيبت النجمة روبي عن الحضور.


وحرصت النجمة سوزان نجم الدين والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وعدد من النجوم على الحضور لتهنئة صناع الفيلم.

عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
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