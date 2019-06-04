عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)







احتفل أبطال فيلم "حملة فرعون"، مساء أمس الإثنين، بالعرض الخاص للفيلم، المشارك في موسم عيد الفطر المبارك، داخل أحد المولات.





حضر العرض أبطال الفيلم النجوم عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبد المغني، رامز أمير، والمنتج محمد السبكي، بينما تغيبت النجمة روبي عن الحضور.





وحرصت النجمة سوزان نجم الدين والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وعدد من النجوم على الحضور لتهنئة صناع الفيلم.