عمرو سعد وأبطال "حملة فرعون" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:45 ص
سارة إبراهيم - تصوير: عبد الحافظ حمدي
Advertisements
Advertisements
احتفل أبطال فيلم "حملة فرعون"، مساء أمس الإثنين، بالعرض الخاص للفيلم، المشارك في موسم عيد الفطر المبارك، داخل أحد المولات.
حضر العرض أبطال الفيلم النجوم عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبد المغني، رامز أمير، والمنتج محمد السبكي، بينما تغيبت النجمة روبي عن الحضور.
وحرصت النجمة سوزان نجم الدين والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر وعدد من النجوم على الحضور لتهنئة صناع الفيلم.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عيد الفطر المبارك سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أكرم حسني وأبطال فيلم "بنك الحظ" في العرض الخاص مع الجمهور (صور)
- العرض الخاص لفيلم "تصبح على خير".. اليوم
- أبطال "دعدوش" يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن (صور)
- أبطال فيلم "حليموا" يحتفلون بالعرض الخاص (صور)
- بدء توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "خلاويص" (صور)
- هدية ثمينة من عمرو سعد تبكي الملاكم مايك تايسون (صور)
- عمرو سعد مع "الجبل" في كواليس "حملة فرعون" (صورة)
- عمرو سعد ومايك تايسون يتصدران الأفيش الرسمي لـ"حملة فرعون"