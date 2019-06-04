ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع حرس الحدود

انتهت اليوم مباريات الجولة ال 34 لمنافسات الدوري المصري، وتأكد الهابط الثالث وهو نادي بتروجت بجانب كل من الداخلية والنجوم، وأيضاً حقق حرس الحدود مفاجئة وتعادل مع نادي الزمالك بهدف لكل فريق ليعرقل مسيرة الأبيض لينفرد الأهلي بصدارة المسابقة.

ويقدم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري، بعد إنتهاء المباريات.

1_ الأهلي برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقي له مباراتان أمام المقاولون العرب ونادي الزمالك.

2_بيراميدز برصيد 70 نقطة من 34 مباراة.

3_ الزمالك برصيد 68 نقطة من 31 مباراة ويتبقي له 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

4_المصري برصيد 52 نقطة من 34 مباراة.

5_ المقاولون العرب برصيد 48 نقطة من 33 مباراة ويتبقي له مباراة أمام الأهلي.

6_ مصر المقاصة برصيد 46 نقطة من 34 مباراة.

7_ الإسماعيلي برصيد 43 نقطة من 33 مباراة ويتبقي مباراة واحدة أمام الزمالك.

8_طلائع الجيش برصيد 41 نقطة من 34 مباراة.

9_ إنبي برصيد 40 نقطة من 34 مباراة.

10_ وادي دجلة برصيد 40 نقطة من 34 مباراة.

11_ الاتحاد السكندري برصيد 39 نقطة من 34 مباراة.

12_ حرس الحدود برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

13_ الانتاج الحربي برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

14_ سموحة برصيد 38 نقطة من 34 مباراة.

15_ الجونة برصيد 38 نقطة من 33 مباراة ويتبقي له مباراة مع الزمالك.

وتحدد الثلاثي الهابط للممتاز "ب" وهم بتروجت في المركز السادس عشر برصيد35 نقطة ثم الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجوم في المركز الأخير برصيد 26 نقطة.