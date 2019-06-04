أبرز أخبار التوك شو الاثنين 3-6-2019

أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.