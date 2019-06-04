أبرز أخبار التوك شو الاثنين 3-6-2019
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 12:52 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الجندي": الصلاة على النبي أثناء التشهد ليست فرضا عند الحنفية والمالكية (فيديو)
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد أثناء الصلاة، اعتبره الشافعية والحنابلة فرض.
أستاذ بالقصر العيني يحذر من استخدام المياه الغازية لعلاج الحموضة (فيديو)
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من علاج الحموضة والانتفاخ بالمياه الغازية، موضحًا أن المياه الغازية تسبب الحموضة والانتفاخ ولا تصلح لأن تكون علاجًا لهما.
رسميا.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول أول أيام عيد الفطر المبارك
أعلن مفتي الجمهورية، أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لفضائية إكسترا نيوز.
أحمد موسى عن أول أيام عيد الفطر: "ايه المصلحة من بكرة لبعد بكرة"
علق الإعلامي أحمد موسى على حالة الجدل التي حدثت حول أول أيام عيد الفطر المبارك عقب إعلانها قائلًا: "ياجماعة دار الإفتاء قالت كلمتها.. من أمتى دار الإفتاء بترجع في كلامها.. ايه المصلحة من بكرة لبعد بكرة!".
مفتي الجمهورية: الشريعة جعلت الاحتفال بالعيد أمرًا يرتقي لمرتبة الفريضة
وأكد شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة جعلت الاحتفال بالعيد أمرًا يرتقي لمرتبة الفريضة، حتى يشعر المسلم بأن الشريعة لا تصادم فطرته، بل تعمل على تهذيبها، لكي يعيش المسلم حياة سليمة في شرع الله.
شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر لا يقبل عليه إلا لئيم
وتابع "الطيب"، أن ضرب الزوج للزوجة أو سبها حرام، وهذا الأمر لا يقبل عليه إلا لئيم.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الجندي": الصلاة على النبي أثناء التشهد ليست فرضا عند الحنفية والمالكية (فيديو)
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، في التشهد أثناء الصلاة، اعتبره الشافعية والحنابلة فرض.
أستاذ بالقصر العيني يحذر من استخدام المياه الغازية لعلاج الحموضة (فيديو)
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من علاج الحموضة والانتفاخ بالمياه الغازية، موضحًا أن المياه الغازية تسبب الحموضة والانتفاخ ولا تصلح لأن تكون علاجًا لهما.
رسميا.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول أول أيام عيد الفطر المبارك
أعلن مفتي الجمهورية، أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لفضائية إكسترا نيوز.
أحمد موسى عن أول أيام عيد الفطر: "ايه المصلحة من بكرة لبعد بكرة"
علق الإعلامي أحمد موسى على حالة الجدل التي حدثت حول أول أيام عيد الفطر المبارك عقب إعلانها قائلًا: "ياجماعة دار الإفتاء قالت كلمتها.. من أمتى دار الإفتاء بترجع في كلامها.. ايه المصلحة من بكرة لبعد بكرة!".
مفتي الجمهورية: الشريعة جعلت الاحتفال بالعيد أمرًا يرتقي لمرتبة الفريضة
وأكد شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة جعلت الاحتفال بالعيد أمرًا يرتقي لمرتبة الفريضة، حتى يشعر المسلم بأن الشريعة لا تصادم فطرته، بل تعمل على تهذيبها، لكي يعيش المسلم حياة سليمة في شرع الله.
شيخ الأزهر: ضرب الزوجة أمر لا يقبل عليه إلا لئيم
وتابع "الطيب"، أن ضرب الزوج للزوجة أو سبها حرام، وهذا الأمر لا يقبل عليه إلا لئيم.
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