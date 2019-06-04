نشأت الديهي: "خالد المشري مارس مراهقته بالتعامل مع قادة الإخوان الإرهابية"

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخواني خالد المشري من أبرز الشخصيات الفاعلة التي أحدثت انشقاق داخل الجبهة الليبية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن خالد المشري ولد عام 1967 في مدينة الزاوية غرب ليبيا، ودرس الاقتصاد ثم العلوم الشرعية، مشيرا إلى أنه وصل لمنصب مدير عام الأوقاف وشئون الاتصالات والبريد بليبيا.



وأوضح "الديهي"، أن خالد المشري انضم لجماعة الإخوان حينما كان يبلغ من العمر 13 عام، قائلا: "المشري مارس مراهقته بالتعامل مع ملفات الإخوان حيث كان قريب جدا من قادة الإخوان في هذا السن الصغير".



وأشار "الديهي"، إلى أن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي اكتشف وجود خلية إخوانية تهدف لإسقاط النظام الليبي عام 1980 تضم 150 شخص من ضمنهم خالد المشري، لافتا إلى أنه تم القبض علي تلك الخلية وتم الحكم على "المشري" بالأشغال الشاقة المؤبدة.