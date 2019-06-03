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نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا بدبى ثانى أيام عيد الفطر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:44 م
نجوى كرم تحيى حفلا غنائيا بدبى ثانى أيام عيد الفطر
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الفجر الفني
 
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تحيى المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا كبيرا ثانى أيام عيد الفطر فى إمارة دبى ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها وعدد من المفاجآت وحضورعدد كبيرمن الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى نجوى فى الخليج.

 
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليبا جديدا يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والتى حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف. 
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