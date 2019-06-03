عاجل.. "القومي للبحوث" يفجر مفاجأة: هلال شوال ولد بالفعل اليوم الاثنين

أكد الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل الشمس بالمركز القومي للبحوث، أن هلال شهر شوال ولد بالفعل في تمام الساعة 12.02 ظهر اليوم الاثنين، ولكن تعذر رؤيته، مؤكدًا أن مرحلة ولادة الهلال اسمها العلمي "الاقتران"، وهو ما يحدث في الوقت الحالي.





وأوضح رحومة، في تصريحات صحفية، اليوم: "الأرجح محدش هيقدر يشوفه لأن ظهوره سيكون خلال 6 أو 7 دقائق على الأكثر، والطبيعي في الأعوام السابقة أن تحقق رؤية الهلال تحتاج مدة مشاهدة من 12 وحتى 18 دقيقة في مختلف الأنحاء".





وكانت دار الإفتاء المصرية، قد حسمت الجدل، بشكل رسمي، ونفت ما تردد حول إعادة استطلاع هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء، اليوم، مؤكدة أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وقال المستشار إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد استطلاع لهلال شهر شوال مرة أخرى بعدما تم استطلاعه عقب صلاة المغرب، مضيفًا أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.





وكان أعلن مفتي الجمهورية، عن أن غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لفضائية إكسترا نيوز.





يذكر أن دار الإفتاء المصرية، نشرت بيانا هاما بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019 - 1440 هجريا، قائلة إنها الجهة الرسمية الوحيدة التي من شأنها إعلان عيد الفطر وهلال شوال.





وفي بيانها أوضحت دار الإفتاء، أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ29 من شهر رمضان لعام 1440 هجرية.





وأشارت الدار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.





وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتظار بيانها في هذا الشأن، بعد صلاة المغرب.





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك 2019، ونقدم لكم صيغة تكبيرات العيد، وتعد تكبيرات عيد الفطر من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.





ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2019 كالتالي:





الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.



