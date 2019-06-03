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النيابة العامة في السودان تبدأ التحقيق في واقعة أحداث الاعتصام

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:40 م
النيابة العامة في السودان تبدأ التحقيق في واقعة أحداث الاعتصام
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أصدرت النيابة العامة في السودان، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، التي وقعت صباح أمس الإثنين بمنطقة الاعتصام، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

ونص القرار، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وممثلين للقضاء العسكري، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وفي وقت سابق، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، تم فضه بالكامل من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع، وحسب معارضين سودانيين، فإن محاولة فض الاعتصام شهدت سقوط نحو 30 قتيلًا، ومئات الجرحى.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، مشيرًا إلى أنها استهدفت منطقة مجاورة له؛ باتت تشكل خطرًا على أمن المواطنين.

وأضاف كباشي، أن هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية، التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددًا أمنيًا كبيرًا لمواطنينا.

كما جدَّد الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن، بُغية التوصل إلى التحول المنشود.
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