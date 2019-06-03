بريطانيا.. تغريدة وصفت "بمعاداة السامية" تتسبب في إلغاء برنامج إذاعي

أقالت محطة إذاعية النائب السابق، جورج جالاوي، بسبب تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيل إنها "معادية للسامية".





ونشر جالاوي التغريدة في أعقاب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام مساء السبت.





وامتدح في تلك التغريدة فوز ليفربول، قبل أن يضيف: "#لا أعلام إسرائيلية في الكأس!" فيما نُظر إليه على أنه إشارة إلى روابط توتنهام القوية مع المجتمع اليهودي.

وقالت محطة "توك راديو" يوم الاثنين، إنها ألغت البرنامج الأسبوعي الذي كان يقدمه جالاوي عبر أثيرها.





ورد جالاوي على أرباب عمله السابق، قائلا: "أراكم في المحكمة".

وقد أثارت تغريدة جالاوي، مساء السبت، ردود فعل عنيفة على تويتر.









لكنه دافع عن تغريدته، قائلا إن عددا من مشجعي فريق توتنهام كانوا يرفعون علم إسرائيل بين الحشود، ما يظهر الانتماء إلى "دولة عنصرية".





لكنه قوبل بتوجيه اتهام له بالعنصرية من قبل العديدين بمن في ذلك نادي توتنهام لكرة القدم نفسه، الذي قال لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إن التغريدة كانت "معادية للسامية بشكل صارخ".





وقالت محطة "توك راديو" إنها ألغت البرنامج الذي كان يقدمه غالاوي، مضيفة: "كمنبر لتقديم الأخبار بشكل متوازن وحيادي ومنصف لكافة الأطراف، لا يتسامح توك راديو مطلقا مع الآراء المعادية للسامية".

وغرد جالاوي بعد ذلك مجددا قائلا إنه حصل على "بطاقة حمراء" من قبل المحطة بسبب "الاحتفال المفرط" بفوز ليفربول.



