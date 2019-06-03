تهميدا لرحيل كانسيلو.. يوفنتوس يستهدف نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس بطل الكالتشيو في التعاقد مع كيران تريبير الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.





وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ظهير توتنهام كيران تريبير لتعويض رحيل جواو كانسيلو.





كما أضافت الشبكة بأن النادي الإيطالي يرغب في رحيل البرتغالي جواو كانسيلو من أجل الاستفادة المادية من رحيل اللاعب وتدعيم صفوفه.



