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محافظ الوادي الجديد يشارك جنود قوات الشرطة الإفطار الجماعي (صور)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:33 م
محافظ الوادي الجديد يشارك جنود قوات الشرطة الإفطار الجماعي (صور)
جانب من حفل الإفطار
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هدير محمود
 
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شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وعدد من القيادات الامنيه والتنفيذيه والدينيه مجندي قوات الأمن في الإفطار الجماعي الذي أقامته مديرية أمن الوادي الجديد، وذلك بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الخارجة.

وأشاد الزملوط، بدور الشرطة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان في كافة ربوع المحافظة، مطالبًا الاستمرار بالاستعداد واليقظة التامة التي عهدناه في رجال الشرطة المصرية للتصدي لأي مشكلة أمنية لأنهم درع مصر الواقي من الداخل ضد الإرهاب والجريمة بكل أشكالها.
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