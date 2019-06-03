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إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:29 م
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولي رحلات مصر للطيران
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احمد رفعت صديق
 
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انطلقت أولى رحلات مصر للطيران رقم MS 981 المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على متن أحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner.

ويأتي تدشين هذه الرحلات الجديدة، وفقًا لاستراتيجية التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حاليًا تحت مظلة وزارة الطيران المدني، والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية حول العالم.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: "كنا نتطلع إلى هذا اليوم الذي تستطيع فيه مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، ربط العاصمة الأمريكية بالقاهرة من خلال رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة المهمة بأمريكا الشمالية، حيث تعد هذه الخدمة أحدث خطوة في خطة توسعاتنا الاستراتيجية عبر الولايات المتحدة، ونحن على ثقة تامة من أنها سوف تسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بين العاصمتين."

وأضاف عادل: "نستهدف تعزيز تواجدنا في السوق الأمريكية على نطاق أوسع، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية إلى واشنطن – أيام الhثنين والأربعاء والجمعة، والتي نطمح أن تصل إلى رحلة يومية في المستقبل القريب، فضلًا عن رحلتها اليومية إلى نيويورك على متن طائراتنا من طراز بوينج B777-300".

وفي السياق ذاته، شهد مطار القاهرة الدولي، احتفالًا بتدشين أولى رحلات هذا الخط الجديد، حيث قام فريق عمل مصر للطيران بالتفاعل مع عملاء الشركة ومشاركتهم هذا الحدث من خلال توزيع الهدايا الرمزية وإلتقاط العديد من الصور معهم قبيل إقلاع الرحلة ببضع ساعات. كما حرصت الشركة أيضاً على تقديم أسعار ترويجية خاصة للرحلة الافتتاحية من وإلى الوجهة الجديدة. وقد شهدت هذه الرحلات الجديدة تفاعلاً كبيراً على صفحات الشركة الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي من صور وهاشتاج.

وتقلع الرحلة رقم MS981 من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وتهبط في واشنطن (مطار دالاس الدولي) الساعة 05:10 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي بعد رحلة تستغرق مدتها 12 ساعة و10 دقائق.
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن (صور)
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طباعة
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