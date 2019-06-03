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6 إصابات في تصادم مركبتَيْن بالمخواة.. وهلال الباحة يباشر بـ5 فِرق إسعافية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:28 م
6 إصابات في تصادم مركبتَيْن بالمخواة.. وهلال الباحة يباشر بـ5 فِرق إسعافية
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تسبَّب حادث مروري، وقع بين مركبتين، في 6 إصابات مختلفة بمدخل قرية ذي عين في المخواة، وباشر الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الحادث بـ5 فِرق إسعافية.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني إنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتَيْن في تمام الساعة الـ21:59 مساء أمس الاثنين في المخواة بمدخل قرية ذي عين.

وأضاف: أسفر الحادث -حسب البلاغ- عن وقوع إصابات عدة؛ فتم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر من إسعاف الصحة، بإشراف مدير الشؤون الإسعافية بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني، والقائد الميداني صالح علي محفوظ.

وتابع الزهراني: عند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود 6 إصابات بالموقع، وتم فرز الإصابات، وتمثلت في: ثلاث إصابات خطيرة، وإصابة توقُّف قلب وتنفُّس، وتم عمل cpr لها، وإصابة متوسطة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى المخواة العام من قِبل الفرق الإسعافية من الهلال الأحمر، وإصابة خطيرة بتوقُّف قلب وتنفُّس cpr ، ونُقلت من قِبل إسعاف الصحة.
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