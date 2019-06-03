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"عمل تبوك" يحقق المركز الأول في معايير وطني على مستوى السعودية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:25 م
عمل تبوك يحقق المركز الأول في معايير وطني على مستوى السعودية
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حقق مكتب العمل في تبوك المركز الأول في التقييم الخاص بمعايير وطني على مستوى المكاتب بالمملكة ويواصل بذلك فرع الوزارة بالمنطقة تميزه على مستوى المملكة في كل المجالات، وكان المكتب قد حقق المركز الأول في برنامج "نطاقات مكاتب العمل".

كما حصل على المركز الأول على مستوى مكاتب العمل بالمملكة، في استبيان رضا العملاء، فيما حقق مكتب تبوك من جهة أخرى معدل البطالة الأقل بين مناطق المملكة وفقًا لنتائج مسح القوى العاملة التقديرية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي إن التميز يعود لجهود العاملين بالمكتب والذي بناء عليه حصلوا على هذا والذي يحثنا عليه دائمًا سمو أمير المنطقة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ولكل ما يخص المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم بالشكل الذي يكسب رضاءهم واستحسانهم وقدم لهم الشكر متمنيًا لهم التوفيق والاستمرار في التميز.



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