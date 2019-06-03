رسميا.. تونس تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك





وقد تعذّر رؤية الهلال بتونس، ممّا جعل المفتي يعلن رسميا أن عيد الفطر سيكون بعد غد، وذلك استنادا لقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.





ويذكر أن سمير بن عبد الله مدير الجيوفيزياء وعلم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي، كان قد صرّح اليوم أنه يستحيل رؤية الهلال اليوم.

أعلن سماحة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ منذ قليل، أن غدا الثلاثاء 04 جوان 2019، هو متمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء 05 جوان 2019، هو الفاتح من شهر شوّال 1440 هجري، و أول أيام عيد الفطر المبارك.