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أحمد موسى يهاجم المدرسة الأمريكية الدولية في مصر.. والسبب

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:17 م
أحمد موسى يهاجم المدرسة الأمريكية الدولية في مصر.. والسبب
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داليا الحسين
 
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هاجم الإعلامي أحمد موسى؛ المدرسة الأمريكية الدولية بسبب أن وزارة التربية والتعليم سبق أن حددت مصروفات المدرسة؛ ولكن المدرسة؛ لم تنفذ التعليمات وطالبت بمزيد من المصروفات.

وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ أنه تلقى استغاثة من أسر طلاب المدرسة الأمريكية الدولية؛ حيث إنهم وصل إليهم خطاب مفاده يجب دفع 70 ألف جنيه وإلا لن يحضر الطالب الحفلة ولن يستطيع التخرج أو الدخول إلى الكلية. 

وأعرب عن استيائه من تصرفات المدرسة الأمريكية ومخالفتها لقوانين وزارة التربية والتعليم؛ مشيرا إلى أن المدرسة غير ملتزمة بقوانين الدولة المصرية.

ولفت إلى أن المدرسة طلبت من أولياء الأمور الذين لا يملكون الأموال المطلوبة في الوقت الحالي؛ أن يوقعوا شيكات؛ مطالبا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي سرعة التدخل لحل المشكلة، معلقًا: "المدرسة تعتبر نفسها دولة منفصلة عن الدولة المصرية".
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المزيد عن: المدرسة الأمريكية التعليم أخبار مصر أحمد موسى
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