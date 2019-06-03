أحمد موسى يهاجم المدرسة الأمريكية الدولية في مصر.. والسبب

هاجم الإعلامي أحمد موسى؛ المدرسة الأمريكية الدولية بسبب أن وزارة التربية والتعليم سبق أن حددت مصروفات المدرسة؛ ولكن المدرسة؛ لم تنفذ التعليمات وطالبت بمزيد من المصروفات.





وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ أنه تلقى استغاثة من أسر طلاب المدرسة الأمريكية الدولية؛ حيث إنهم وصل إليهم خطاب مفاده يجب دفع 70 ألف جنيه وإلا لن يحضر الطالب الحفلة ولن يستطيع التخرج أو الدخول إلى الكلية.





وأعرب عن استيائه من تصرفات المدرسة الأمريكية ومخالفتها لقوانين وزارة التربية والتعليم؛ مشيرا إلى أن المدرسة غير ملتزمة بقوانين الدولة المصرية.



