مقتل عريف من قوات الأمن باشتباكات مسلحة في طرابلس اللبنانية

اندلعت مساء الاثنين في طرابلس اللبنانية اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل عريف وإصابة 3 أشخاص آخرين.





وأفاد موقع القوات اللبنانية بمقتل العريف في قوى الأمن الداخلي، جوني خليل، بعد إصابته في الرأس وإصابة عنصرين أمنيين آخرين جراء إلقاء مجهولين قنبلة على سيارتهم وإطلاقهم نار عليها في محلة الميناء قرب السنترال.





من جانبها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في البلاد أن قوات الأمن أطلقت دوريات لتطويق مطلقي النار في شارع التوليد في طرابلس، وهي تعمل على تضييق الخناق عليهم لتوقيفهم.



