ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل عريف من قوات الأمن باشتباكات مسلحة في طرابلس اللبنانية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:15 م
مقتل عريف من قوات الأمن باشتباكات مسلحة في طرابلس اللبنانية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اندلعت مساء الاثنين في طرابلس اللبنانية اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل عريف وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وأفاد موقع القوات اللبنانية بمقتل العريف في قوى الأمن الداخلي، جوني خليل، بعد إصابته في الرأس وإصابة عنصرين أمنيين آخرين جراء إلقاء مجهولين قنبلة على سيارتهم وإطلاقهم نار عليها في محلة الميناء قرب السنترال.

من جانبها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في البلاد أن قوات الأمن أطلقت دوريات لتطويق مطلقي النار في شارع التوليد في طرابلس، وهي تعمل على تضييق الخناق عليهم لتوقيفهم.

كما تحدثت الوكالة عن سقوط جريح جراء إلقاء مجهول كان يستقل سيارة قنبلة صوتية أمام مدخل سرايا طرابلس.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
0
x
20:30
0
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
0
x
22:00
0
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
1
x
22:00
2
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
3
x
22:00
1
سموحة
حرس الحدود
1
x
22:00
1
الزمالك