صيغة تكبيرات عيد الفطر 2019.. "دار الإفتاء" توضح!
الإثنين 03/يونيو/2019 - 11:07 م
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خلال الساعات الماضية، زادت عمليات البحث على صيغة تكبيرات عيد الفطر 2019، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية، صيغة تكبيرات عيد الفطر 2019، وذلك على النحو التالي:
صيغة تكبيرات عيد الفطر 2019
"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".
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