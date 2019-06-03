ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حرس الحدود يقيم ممرا شرفيا للزمالك بعد فوزه بالكونفيدرالية

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:07 م
حرس الحدود يقيم ممرا شرفيا للزمالك بعد فوزه بالكونفيدرالية
الزمالك
Advertisements
طباعة
رامي بشاي
 
Advertisements

حرص لاعبو فريق حرس الحدود على إقامة ممر شرفي لفريق الزمالك على هامش مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز، بمناسبة فوز الفارس الابيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وكرم لاعبو الحرس فريق الزمالك بعد العودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل بهدف لكل فريق في مجموع المواجهتين.

 

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود على ملعب ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري العام.

Advertisements
المزيد عن: ممر شرفي رياضة حرس الحدود الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
0
x
20:30
0
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
0
x
22:00
0
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
1
x
22:00
0
سموحة
حرس الحدود
0
x
22:00
0
الزمالك