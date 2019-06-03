حرس الحدود يقيم ممرا شرفيا للزمالك بعد فوزه بالكونفيدرالية

حرص لاعبو فريق حرس الحدود على إقامة ممر شرفي لفريق الزمالك على هامش مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز، بمناسبة فوز الفارس الابيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكرم لاعبو الحرس فريق الزمالك بعد العودة من جديد لمنصات التتويج الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل بهدف لكل فريق في مجموع المواجهتين.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود على ملعب ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري العام.