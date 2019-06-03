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الفتح يتعاقد مع اللاعب البولندي "ميشال جانوتا"لموسمين

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:19 م
الفتح يتعاقد مع اللاعب البولندي ميشال جانوتالموسمين
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الفجر السعودى
 
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اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي أركا غدينيا البولندي "ميشال جانوتا" لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لسنتين.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.

من جانب آخر، عبّر اللاعب "ميشال جانوتا " عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، موكدًا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.
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