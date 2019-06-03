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شيبة يفتتح الموسم الصيفي في مارينا ثالث أيام العيد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:20 م
شيبة يفتتح الموسم الصيفي في مارينا ثالث أيام العيد
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب أحمد شيبة، نجم الغناء الشعبي لإحياء عدد من حفلات خلال عيد الفطر المبارك داخل مصر.



ويبدأ شيبة حفلاته بحفلا غنائيًا بشاطئ الهاموك بيتش ميلانو بمارينا، بمناسبة افتتاح الموسم الصيفي، وأكد شيبة أنه سيبدأ احياء حفلات الصيف من مارينا، في ثالث ايام عيد الفطر المبارك الموافق 6 يونيو.



من المنتظر أن يقدم شيبة خلال الحفل أحدث وأشهر أغانية منها، انت اللى في قلبي، وعشمي في ربنا، وسيبونا بقى في حالنا، يعلم ربنا، خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته منها "آه لو لعبت يا زهر".



وأكد طاهر ميلانو منظم الحفل أن معظم تذاكر الحفل نفذت بسبب الاقبال الكبير.

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