بيان توضيحي من "القاهرة والناس" تؤكد التزامها بقرارات الأعلى للاعلام حول "شيخ الحارة "

وجهت فضائية "القاهرة والناس" خطابا توضيحيا للمجلس الاعلى للاعلام تنفي من خلاله ما تردد ببعض المواقع الاخبارية عن التفاف القناة حول قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج "شيخ الحارة".





وقالت ادارة القناة في بيان لها:





تؤكد إدارة قناة "القاهرة والناس" احترامها للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتنفيذ هذه القرارات بكل تفاصيلها، وتؤكد أيضًا احترامها وتقديرها الكامل لقيم وأخلاقيات المجتمع المصري التي هي جزء منه، لذا وجب توضيح بعض النقاط المهمة التي هي من حق كل فرد أن يعلمها:





١. تم منح حقوق بث برنامج "شيخ الحارة" على قناة "الظفرة" وقناة "حواس" في الإمارات قبل بداية شهر رمضان 2019 وفقـًا للتعاقدات المبرمة معهما في 30 أبريل 2019 * وليس بعد قرار وقف البرنامج كما هو متداول.









٢. بدأ البث على هاتين القناتين يوميـًا بانتظام منذ اليوم الأول من شهر رمضان الكريم كما هو مثبت في مواقعهما الرقمية طبقـًا للعقود الموقعة معهما قبل صدور قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وليس بعده.









٣. ورغم أنه لا سلطة لنا على الإعلام في دولة صديقة، فقد بادرت "القاهرة والناس" إلى التواصل مع إدارة القناتين المذكورتين لوقف بث البرنامج وذلك احترامـًا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





أخيرًا، تؤكد إدارة القناة أنه لا مجال ولا يصح التلاعب والالتفاف حول القرار والقانون وهذا من مبادئنا الأساسية.

وتناشد "القاهرة والناس" جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في الأخبار والمعلومات التي تتداولها وذلك للصالح العام.