السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.



