ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:15 م
السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك
Advertisements
طباعة
الفجر السعودى
 
Advertisements
قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال السفير أبي زيد: "يشرفنا أنا وزوجتي أن نحتفل معكم وأن نستمتع بكرم ضيافة أصدقائنا وشركائنا السعوديين، فهذه الأيام المباركة تسلط الضوء على العديد من السمات والقيم الرائعة التي يتميز بها الشعب السعودي التي نعتز نحن بها خلال وقتنا هنا، نتمنى لكم عيدًا مباركًا سعيدًا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
0
x
20:30
0
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
0
x
22:00
0
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
1
x
22:00
0
سموحة
حرس الحدود
0
x
22:00
0
الزمالك