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جولة تفقدية لمحافظ القليوبية في عيادات "صدر بنها" (صور)

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:15 م
جولة تفقدية لمحافظ القليوبية في عيادات صدر بنها (صور)
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منى صموئيل
 
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قام الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بزيارة تفقدية لعيادات صدر بنها.

تأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة للمستشفيات والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للجمهور وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد قسم العيادات الخارجية وقسم الأشعة والمعمل وتحدث المحافظ إلي بعض المرضى لاستطلاع مدى رضاهم عن أداء الطاقم الطبي.
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