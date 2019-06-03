أغنية "دنا القلب" تجمع بين محمد نور وجنات ربيع (صور)

صرحت شركة الربيع للإنتاج الفني انها سوف تطرح اليوم اغنية "دناالقلب" على طريقة الفيديو كليب والتي تجمع بين المطرب محمد نور وجنات ربيع ومن كلمات عبدالمنعم ربيع وألحان اسماعيل عبده وتوزيع محمد شفيق وإخراج عبدالمنعم ربيع.









وتقول كلمات الأغنية:

ده انا القلب اللى داب. ف هواك

وعاش يحلم ويتمناك

بيدارى القمر منك

يا اغلى حبيب روحى عشقاك