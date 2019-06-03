أغنية "دنا القلب" تجمع بين محمد نور وجنات ربيع (صور)
الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:06 م
الفجر الفني
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صرحت شركة الربيع للإنتاج الفني انها سوف تطرح اليوم اغنية "دناالقلب" على طريقة الفيديو كليب والتي تجمع بين المطرب محمد نور وجنات ربيع ومن كلمات عبدالمنعم ربيع وألحان اسماعيل عبده وتوزيع محمد شفيق وإخراج عبدالمنعم ربيع.
وتقول كلمات الأغنية:
ده انا القلب اللى داب. ف هواك
وعاش يحلم ويتمناك
بيدارى القمر منك
يا اغلى حبيب روحى عشقاك
ياروح قلبى يا احلى حياه
لقيت فيك اللى بتمناه
مافيش بعدك ولا قبلك
عيونك حته م الجنه
اشوفك يومى يضحكلى
بتخطف روحى اه وعقلى
خطير جدا ومتمكن
كفايا جمال بقا ارحمنى
ودايما شاغلى بالى
وف منامى وف خيالى
يا اجمل حاجه ف الدنيا
بلاش تبعد ولو ثانيا
نايم صاحى بقا قصادى
دنا اللى حصلى مش عادى
بحبك اه وبتمنى
تكونى ام لولادى
اشوفك يومى يضحكلى
بتخطف روحى اه وعقلى
خطير جدا ومتمكن
كفايا جمال بقا ارحمنى
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