أمير جازان: خادم الحرمين وولي العهد تابعا حادثة انقطاع الكهرباء لحظة بلحظة

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله - تابعا لحظة بلحظة حادثة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ووجها بسرعة وجود حلول جذرية لعدم انقطاعها.





وتفصيلاً، أوضح الأمير محمد بن ناصر، أن الحادثة المؤسفة التي شهدتها منطقة جازان والمناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين كانت عصيبة على الجميع، ولكن بفضل الله ثم بجهود المخلصين الذين عملوا على إعادة الأوضاع كما هي عليه عادت الأمور على طبيعتها.



