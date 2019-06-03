أحمد موسى عن أول أيام عيد الفطر: "ايه المصلحة من بكرة لبعد بكرة"

علق الإعلامي أحمد موسى على حالة الجدل التي حدثت حول أول أيام عيد الفطر المبارك عقب إعلانها قائلًا: "ياجماعة دار الإفتاء قالت كلمتها.. من أمتى دار الإفتاء بترجع في كلامها.. ايه المصلحة من بكرة لبعد بكرة!".





وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.





يذكر أن دار الإفتاء المصرية، نشرت بيانا هاما بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019 - 1440 هجريا، قائلة إنها الجهة الرسمية الوحيدة التي من شأنها إعلان عيد الفطر وهلال شوال.





وفي بيانها أوضحت دار الإفتاء، أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ29 من شهر رمضان لعام 1440 هجرية.





وأشارت الدار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.





وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتظار بيانها في هذا الشأن، بعد صلاة المغرب.





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك 2019، ونقدم لكم صيغة تكبيرات العيد، وتعد تكبيرات عيد الفطر من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.





ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك 2019 كالتالي: