أوكرانيا تكتسح بنما وتعبر لدور الستة عشر بمونديال الشباب

تأهل منتخب أوكرانيا لكرة القدم إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للشباب بفوزه على منتخب بنما 4 / 1 اليوم الاثنين في دور الستة عشر من البطولة.





وسجل أهداف منتخب أوكرانيا دانيلو سيكان (هدفين) في الدقيقتين 23 والأخيرة من الشوط الأول ودينيس بوبوف في الدقيقة 41 وسيرخي بولتسا في الدقيقة 83، فيما سجل هدف بنما إرنستو والكر في الدقيقة 50.





ويلتقي منتخب أوكرانيا مع منتخب كولومبيا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.



