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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت وولي عهده بمناسبة العيد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:05 م
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من أمير الكويت وولي عهده بمناسبة العيد
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الفجر السعودى
 
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة المباركة سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك. وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.
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