أسعار النفط تغلق على تراجع بعد جلسة متقلبة اليوم الإثنين

سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 4 أشهر عند تسوية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة، بعد بيانات اقتصادية من السعودية والولايات المتحدة.





وتعرض سعر الذهب الأسود للهبوط مع بيانات سلبية بشأن هبوط ملحوظ للنشاط الصناعي حول العالم زادت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن القلق حيال اتساع نطاق الخلاف التجاري ليصل إلى المكسيك، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على كافة السلع الواردة من المكسيك بداية من 10 يونيو الجاري.





وعلى الجانب الأخر، لايزال المستثمرون يترقبون احتمالية قيام أوبك وحلفاؤها بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري، مع انتظار اجتماع الجانبين في وقت لاحق من الشهر الحالي.





ومن جانبه، صرح وزير النفط السعودي أن بلاده ستعمل مع حلفائها من أوبك وخارجها على استقرار أسعار النفط بعد اجتماع فيينا.





وفي نهاية الأسبوع الماضي كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" ارتفاع منصات التنقيب عن النفط للمرة الأولى في 4 أسابيع وذلك بمقدار 3 منصات إلى 400 منصة.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.5 بالمائة عند 53.25 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد منذ 12 فبراير الماضي، بعد أن سجل مستوى 52.11 دولار في الاتجاه الهابط، و54.63 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطسبنحو 1.7 بالمائة إلى 60.89 دولار للبرميل، بعد أن سجل 60.55 دولار في الاتجاه الهابط، و62.84 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد في وقت سابق من التعاملات.