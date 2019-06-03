منى الشاذلي تشيد بفيلم "الممر": فخورة بصنّاعه وأبطاله
حضرت الإعلامية منى الشاذلي العرض الخاص لفيلم "الممر"، والذي أقيم في سينما كايرو فستيفال بالتجمع الخامس، مساء أمس الأحد، في وجود عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
أشادت الشاذلي بالفيلم وبصنّاعه، حيث وجّهت لهم تحية خاصة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "بعد ما حضرت العرض الخاص لفيلم الممر .. حابه أقول: فخورة جدًا جدًا بالفيلم. فخورة بصُناعه وأبطاله.. فخورة بمن أعادوا حكاية حرب الاستنزاف العظيمة التي كانت ممرًا من الانكسار إلى الانتصار.. تحية للرائع شريف عرفة".
فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوارالفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة. من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.