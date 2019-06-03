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"المطلق": أحسنوا ختام رمضان.. ويشرع التكبير بآخر لياليه والتواصل والعبادة يوم العيد

الإثنين 03/يونيو/2019 - 10:01 م
المطلق: أحسنوا ختام رمضان.. ويشرع التكبير بآخر لياليه والتواصل والعبادة يوم العيد
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دعا عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ إلى إحسان في ختام رمضان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن ليلة العيد من ختام رمضان فيشرع فيها التكبير "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وتفصيلاً أوضح "المطلق" أن يوم العيد يوم عبادة وتواصل والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح ليكون أثر العبادة متواصلاً لقوله تعالى"وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ"، مضيفًا: "يا إخواني الأعمال بالخواتيم كما قال ﷺ "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ"، وجاء ذلك في كلمة لفضيلته بمناسبة ختام شهر رمضان المبارك في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى اليوم وفيها قال "رمضان شهر خير وبركة واطمئنان وأنس وليالي التعلق بالله والمغفرة وهذا ما يحبب العباد إلى رمضان".

وقارن في هذا الشأن حال الناس في نهاية رمضان ؛ إذ وصف المطلق المؤمن بأنه إذا فارق رمضان فكأنما يفارق حبيبًا وصديقًا ولسانه يقول "راح رمضان الله يخلف علينا ليته يمتد".

وتابع: وأنت يا أخي عشت ليالي أنس وأنت الآن تودع رمضان وقلبك يحترق لأنها أيام فاضلة ومباركة واقسم "والله إن ذوق العبادة نعمة من أعظم نعم الله تعالى".

واستدرك: لكن في المقابل بعض الناس يفرح إذا انتهى من رمضان وهذا قليل ولله الحمد ولكن موجود لأن رمضان منعه من أشياء كان يتعاطاها، ويقيد حريته في أشياء كان يزاولها مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ﷺ ولذلك هؤلاء لا يحرصون على رمضان ولا على الطاعة.
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