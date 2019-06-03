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رائد أبو فتيان يستعد لتسجيل أغنيات ألبومه الجديد.. ويصور كليب عقب عيد الفطر

الإثنين 03/يونيو/2019 - 09:56 م
رائد أبو فتيان يستعد لتسجيل أغنيات ألبومه الجديد.. ويصور كليب عقب عيد الفطر
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الفجر الفني
 
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يستعد المطرب العراقي رائد ابو فتيان من الإنتهاء من البومه الجديد الذي لم يحدد اسما نهائيا له حتي الأن، مؤكدا ان اغنيات الألبوم جميعها اقتربت من تسجيلات الماستر النهائية.


وأضاف رائد أبو فتيان في تصريحات له من مكتبه الاعلامي اليوم الإثنين، أنه يستكمل باقي تسجيل أغنيات الألبوم عقب عيد الفطر، مشيرا الي أن الالبوم الجديد سوف يصدر بالاسواق خلال أسابيع قليلة.


وأوضح رائد أن الألبوم استعان فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، بينما يستم تصوير كليب من الالبوم تزامنا مع طرحه في الأسواق.

يذكر أن رائد ابو فتيان هو شاعر ومطرب شعبي عراقي وكان قد خاض تجربة تقديم البرامج من قبل من خلال برنامج "هيل وليل" عبر قناة هنا بغداد العراقية .
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