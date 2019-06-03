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ONSPORT اون TV مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:52 م
ONSPORT اون TV مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع
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بث مباشر مباراة الزمالك وحرس الحدود مشاهدة مباراة الدورى المصري بين الزمالك وحرس الحدود


مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

أون سبورت تذيع مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم بدون تقطيع التى تقام على ستاد حرس الحدود في المكس on sport  وقناة النيل الرياضية تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع


مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .


مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

ويدير مباراة حرس الحدود والزمالك طاقم حكام صربي مكون من : نوفاك سيموارتش ، حكم ساحة ، يعاونه بويان بانوفيتش ، مساعد أول ، وسيفزتار زيبين ثان..وميلوش جورجيتش حكما رابعا مساعدأ


مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

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