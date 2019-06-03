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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر (تغطية مباشرة) كورة لايف Time sport رابط مباراة الزمالك zamalek tv

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:52 م
يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر (تغطية مباشرة) كورة لايف Time sport رابط مباراة الزمالك zamalek tv
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حرس الحدود Vs الزمالك. 
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 30).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .
الملعب : ستاد حرس الحدود (المكس) .
المعلق : مؤمن حسن (ON) .
نتيجة مباراة الذهاب : الزمالك (2-1) حرس الحدود.

موعد المباراة : 
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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