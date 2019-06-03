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حسام موافي: المشروبات الغازية تسبب الحموضة والانتفاخ

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:41 م
حسام موافي: المشروبات الغازية تسبب الحموضة والانتفاخ
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكورتيزون دواء سيئ السمعة ولكنه مفيد، خاصة أنه يعتبر أرقى دواء لتثبيط الجهاز المناعى.

وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه لا يمكن نقل أعضاء بدون كورتيزون، ولا يمكن أن تعالج تقرحات القولون إلا به وغيرها من الأمراض الكثيرة التي لا يمكن أن تعالج إلا به، متابعا: الكورتيزون له أعراض على المدى البعيد".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن المشروبات الغازية تسبب الحموضة والانتفاخ، ولا يجب استخدامها كعلاج للحموضة، مؤكدًا على ضرورة الكشف والتشخيص الصحيح للحالة؛ لأن الحموضة يمكن أن تكون عرضا لأكثر من مرض مثل الصداع.
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