شاهد.. روح هنا الزاهد في جسد محمد عبدالرحمن في "الواد سيد الشحات ٢٩"

شهدت أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات ٢٩"، انتقال روح ريتاج لجسد فخر، والعكس، بعدما استخدم سيد جهاز غريب يمكنه تبديل الأرواح، اكتشفه في غرفة شقيقة التوأم.









المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.







