مذيع كريزي تاكسي ضيف شرف "الواد سيد الشحات ٢٩"

حل الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج المقالب "كريزي تاكسي" ضيف شرف على أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات ٢٩"، حيث جسد شخصية المجرم "هولاكو" الذي يبحث عن فلاشة سرقها منه سيف تؤام سيد الشحات.









المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.









"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.