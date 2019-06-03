ارتفاع مبيعات السيارات داخل السوق الأمريكي خلال مايو

في تحول نسبي لمبيعات السيارات داخل السوق الأمريكي بعد الهبوط الذي صاحب عملية البيع في الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت مبيعات السيارات داخل السوق الأمريكي من قبل الشركات العالمية خلال الشهر الماضي.





وكشفت بيانات صادرة عن شركة "فيات كرايسلر" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مبيعاتها من السيارات داخل سوق الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2 بالمئة خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 218.702 ألف وحدة.





كما أبلغت صانعة السيارات اليابانية "تويوتا" عن زيادة مبيعاتها في السوق الأمريكي بنسبة 3.2 بالمئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 لتصل إلى 222.174 ألف مركبة.





وبالنسبة لمبيعات مجموعة "نيسان" خلال الشهر الماضي، فبلغت 131.983 ألف وحدة داخل السوق الأمريكي، وهو ما يعتبر أعلى بنحو 0.1 بالمئة عند المقارنة مع مايو 2018.





وقامت شركة "هيونداي موتور" بتسليم 66.121 ألف وحدة خلال شهر مايو الماضي بزيادة 2 بالمئة عن الأرقام المباعة في الفترة المماثلة من العام الماضي.





ويجدر الإشارة إلى أن شركتي فورد وجنرال موتورز توفقتا عن الإفصاح الشهري حول مبيعاتهما من السيارات ليتحولا إلى إعلان أرقام فصلية كل ثلاثة أشهر.





وخيم الانخفاض على مبيعات الشركات العالمية داخل السوق الأمريكي في الربع الأول من عام 2019.





ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات المركبات بالسوق الأمريكي حوالي 16.9 مليون مركية خلال العام الحالي وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 2.5 بالمئة عن أرقام عام 2018، بحسب تقديرات "جي.دي باور" و"إل.إم.سي" للسيارات.