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"رامز في الشلال" يمنح جائزة الانانسة الذهبية لأفضل 5 نجوم سقطوا من الكوبرى

الإثنين 03/يونيو/2019 - 08:04 م
رامز في الشلال يمنح جائزة الانانسة الذهبية لأفضل 5 نجوم سقطوا من الكوبرى
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مريم الشريف
 
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حصلت الفنانة فيفى عبده على المركز الأول فى جائزة الأناناسة الذهبية، لأفضل خمس وقعات من أعلى كوبرى "رامز فى الشلال"، يليها كابتن رضا عبد العال، ثم المركز الثالث الفنانة شيماء سيف، اما المركز الرابع للمطرب مصطفى حجاج، والمركز الخامس جاء للناقد السينمائى طارق الشناوى.


كما عرض "رامز" خلال الحلقة الآخيرة من برنامجه، المعروض على قناة MBC مصر، كواليس تصوير برنامجه من إختيار الشلال المناسب لتقديم المقلب به، والحيوانات التى استعان بها مثل القرد، والفيل.
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