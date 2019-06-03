خريطة مشروعات مصر.. "بركة غليون" نقطة انطلاق التنمية في شمال غرب الدلتا

يعد مشروع "بركة غليون" الذي يقام على ساحل البحر الأبيض المتوسط من ناحية الشرق لقرية الجزيرة الخضراء، من أهم المشروعات الأقتصادية التي تقوم بها مصر حاليًا من أجل خلق إنتاجية متميزة للأسماك بالداخل وخارج مصر، وتوفير مصدر جديد للدخل النقدي.





وتقع البركة على نهر النيل فرع رشيد، وهي منطقة حدودية ويهدف المشروع إلى استغلالها لتصبح نقطة الانطلاق للتنمية بمنطقة شمال غرب الدلتا، حيث تم تمهيد طريق خاص بالمشروع بطول 18 كم بإتجاهين، يشمل كل اتجاه 3 حارات، بالإضافة إلى 45 كم أخرى متمثلة في الطرق الداخلية بداخل المشروع الاستراتيجي ومحطة كهربائية بطاقة 35 كيلو وات/ساعة.





القرب الشديد من البحر المتوسط

وتم اختيار هذه المنطقة للعديد من الاسباب هي: القرب الشديد من البحر المتوسط والقرب أيضاً من النيل، كما أن طبيعة الأرض لا تصلح لأي شيء سوى الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى أن المشروع يقع وسط 5 قرى بها نسبة عالية من الفقر والبطالة، مما يسهم فى توفير العمل المناسب لهم ، كذلك لإغلاق باب الهجرة غير الشرعية تماماً حيث أن هذه المنطقة كانت تعد منطقة تهريب وهجرة غير شرعية.





أهداف المشروع:

• خلق منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، مخصصة لإستزراع الأسماك البحرية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمرتفعة القيمة الغذائية لابتعادها عن أي مصادر تلوث لتصل إلى المستويات العالمية.

• توفير خمسة آلاف فرصة عمل، بالإضافة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

• إنتاج أنواع عالية الجودة من أسماك الجمبرى والبورى لتحقيق الإكتفاء الذاتي محليًا وتصدير الفائض للخارج.

• وضع حد لمشكلات الصيد الجائر فى البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.

• رفع القيمة الانتاجية للاستزراع السمكى، حيث ان الانتاج سيصل الى 3 آلاف طن سمك للفدان الواحد، فى الدورة الواحدة التى تصل لـ 18 شهرا، وانتاج 2000 طن جمبرى فى الدورة الواحدة التى لا تستغرق اكثر من 6 شهور، حيث لا يمكن تربية الجمبرى سوى فى فصل الصيف فقط، وأنواع الاسماك التى سيتم استزراعها هى «البورى الوقار الدنيس، القاروص» ويتم طرح الانتاج فى السوق المحلى و تصدير الفائض من خلال مراكز توزيع القوات المسلحة.





المرحلة الأولى:

تضم المرحلة الأولى من المشروع والمقامة على مساحة 4100 فدان:

• 1359 حوض للأسماك والجمبري

• منطقة المفرخات وإنتاج الزريعة ومنطقة بحثية

• منطقة صناعية على مساحة 55 فدان تضم مصنع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك بطاقة إنتاجية 100 طن في اليوم.

• مصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنويا

• مصنع لإنتاج الثلج بطاقة إنتاجية 60 طنا في اليوم

• مصنع لعبوات الفوم بطاقة إنتاجية 1200 عبوة في اليوم.





المرحلة الثانية:

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين المرحلة الثانية للمشروع فى بركة غليون والمخطط إقامتها على مساحة 9 آلاف فدان من أحواض الاستزراع السمكى الجديدة، ومصنع لإنتاج مسحوق السمك، ومصنع إنتاج شكائر الأعلاف ومحطة معالجة المياه.





مقومات المشروع:

• مركز الأبحاث والتدريب والتطوير

• وحدة تفريخ لإنتاج "الزريعة" للأسمك والجمبرى

• مناطق إسكان للعاملين

• مركز تحكم بالكمبيوتر

• المكثفات

• اربع مصانع (الفوم - الثلج - إنتاج الاعلاف - بروسيسنج)

• محطات مياه عملاقة

• محطة كهرباء غليون



