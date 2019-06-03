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الترجي يتوج بطلا للدوري التونسي

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:21 م
الترجي يتوج بطلا للدوري التونسي
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وكالات
 
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نال الترجي لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بعدما ضمن صدارة الترتيب وبفارق لا يمكن تعويضه بفوزه الساحق 4-0 على شبيبة القيروان في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للمسابقة اليوم الإثنين.

ورفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة وأصبح يتفوق بفارق سبع نقاط عن الصفاقسي الثاني وثماني نقاط عن النجم الساحلي الثالث.

ولعب الترجي 23 مباراة فيما خاض الصفاقسي 25 مواجهة، بينما لعب النجم الساحلي 24 مباراة.

وهذا هو اللقب الثاني للترجي في غضون ثلاثة أيام بعد احتفاظه بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بعد إلغاء مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي قبل نصف ساعة على نهايتها.

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