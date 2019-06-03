دار قضاة أبو ظبي تنفي صدور أي بيان بخصوص رؤية هلال شوال

أكدت دائرة قضاء أبوظبي أنه لم يصدر أي بيان بخصوص رؤية هلال شهر شوال.





وقالت دائرة قضاء أبوظبي: يرجى العلم بأن لجنة تحري هلال شوال لا زالت منعقدة، ولم يصدر أي بيان بخصوص رؤية الهلال من عدمه، لذا يرجى تحري الدقة في نشر الأخبار، وأن اللجنة هي المصدر الرسمي لإعلان رؤية هلال شوال.



