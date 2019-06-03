ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع الموارد الأساسية والكيماويات

الإثنين 03/يونيو/2019 - 07:17 م
البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع الموارد الأساسية والكيماويات
بورصة فرانكفورت
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاعا الموارد الأساسية والمواد الكيميائية، في حين كانت أسهم البنوك والتكنولوجيا الأسوأ أداءً.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقليص "وول ستريت" لخسائرها القوية التي لحقت بها نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعدت في المستهل قبل أن تتحول لانخفاض طفيف خلال التعاملات.

ويأتي ذلك على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية التي أظهرت انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع تراجع النشاط الصناعي البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصدد تطبيق تعريفات جمركية على كافة الواردات من المكسيك بنحو 5 بالمئة.

ويعمق ذلك القرار من مخاوف المستثمرين حيث لم تعد الحرب التجارية تقتصر فقط على الصين.

ويترقب المستثمرون المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي خلال زيارته الرسمية إالمملكة المتحدة.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة عند 370.4 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة عند 7184.8 نقطة.

أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنحو 0.6 بالمائة إلى 11628.5 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة عند 5241.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.1207 دولار.
Advertisements
المزيد عن: واردات المكسيك الحرب التجارية البورصات الأوربية الاقتصاد الاوربى اسواق المال اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
أوروجواي
1
x
17:30
1
الإكوادور
أوكرانيا
3
x
17:30
1
بنما
السنغال
-
x
20:30
-
نيجيريا
الدوري المصري
بتروجيت
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
وادي دجلة
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
سموحة
حرس الحدود
-
x
22:00
-
الزمالك