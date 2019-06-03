البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع الموارد الأساسية والكيماويات

أغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاعا الموارد الأساسية والمواد الكيميائية، في حين كانت أسهم البنوك والتكنولوجيا الأسوأ أداءً.





وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقليص "وول ستريت" لخسائرها القوية التي لحقت بها نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعدت في المستهل قبل أن تتحول لانخفاض طفيف خلال التعاملات.





ويأتي ذلك على الرغم من البيانات الاقتصادية السلبية التي أظهرت انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع تراجع النشاط الصناعي البريطاني لأدنى مستوى منذ 2016.





وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصدد تطبيق تعريفات جمركية على كافة الواردات من المكسيك بنحو 5 بالمئة.





ويعمق ذلك القرار من مخاوف المستثمرين حيث لم تعد الحرب التجارية تقتصر فقط على الصين.





ويترقب المستثمرون المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي خلال زيارته الرسمية إالمملكة المتحدة.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمائة عند 370.4 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة عند 7184.8 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنحو 0.6 بالمائة إلى 11628.5 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة عند 5241.4 نقطة.





وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3 بالمائة عند 1.1207 دولار.